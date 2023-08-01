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Дальнее зарубежье 01.08.2023 19:26

Возможное нарушение поставок урана из Нигера не несет рисков для Евросоюза

Нигер является значительным поставщиком урана для Евросоюза, но возможное прекращение его поставок из-за военного переворота в стране не представляет собой серьезного риска для ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц.

"Могу вам подтвердить, что нет риска как такового относительно снабжения ураном для Европейского союза. Инфраструктуры Европейского союза имеют достаточные запасы урана на национальных уровнях, чтобы не опасаться рисков в краткосрочной перспективе", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на соответствующий вопрос.

"А что касается средней и долгосрочной перспектив, - продолжил представитель ЕК, - имеется достаточно ресурсов по всему миру, чтобы обеспечить такое снабжение".

Он добавил, что Нигер поставляет уран странам ЕС в его натуральном виде, и чтобы получить из него ядерное топливо, еще предстоит процесс обогащения.

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Тэги: ЕС, НИГЕРИЯ, УРАН, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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