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Внешняя политика 02.08.2023 15:12

Азербайджан и Иран продолжают диалог для смягчения напряженности в отношениях - Гаджиев

Баку и Тегеран продолжают диалог для того, чтобы смягчить напряженность в отношениях. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в интервью газете Asharq Al-Awsat, опубликованном в среду, Гаджиев отметил, что Азербайджан и Иран являются соседями, а к напряженности «в наших отношениях привели недавнее нападение на посольство Азербайджана в Иране и убийство сотрудника дипмиссии (в январе 2023 года – ИФ)».

«В настоящее время задействованы дипломатические каналы, и соответствующие иранские официальные лица также посещают Азербайджан», - добавил Гаджиев.

«Диалог продолжается на уровне министров иностранных дел, чтобы смягчить эту напряженность (в отношениях Баку и Тегерана- ИФ)», - подчеркнул помощник президента Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: ГАДЖИЕВ, ИРАН, ДИАЛОГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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