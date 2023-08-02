Азербайджан и Иран продолжают диалог для смягчения напряженности в отношениях - Гаджиев

Баку и Тегеран продолжают диалог для того, чтобы смягчить напряженность в отношениях. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в интервью газете Asharq Al-Awsat, опубликованном в среду, Гаджиев отметил, что Азербайджан и Иран являются соседями, а к напряженности «в наших отношениях привели недавнее нападение на посольство Азербайджана в Иране и убийство сотрудника дипмиссии (в январе 2023 года – ИФ)».

«В настоящее время задействованы дипломатические каналы, и соответствующие иранские официальные лица также посещают Азербайджан», - добавил Гаджиев.

«Диалог продолжается на уровне министров иностранных дел, чтобы смягчить эту напряженность (в отношениях Баку и Тегерана- ИФ)», - подчеркнул помощник президента Азербайджана.

Р.Керимов