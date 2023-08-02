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Инфраструктура и тендеры 02.08.2023 17:11

Структура Минэкономики направит свыше 4 млн манатов на закупку сетевого оборудования

ООО «Строительно-Снабженческое Объединение» при Минэкономики Азербайджана заключило с ООО «Caspel» контракт на закупку устройств хранения данных Dell Poweredge, оборудования для кластеров.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, сумма контракта составляет 4 млн 55 тыс. 143,16 манат.

Срок выполнения контракта – до 30 декабря 2023 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, CASPEL, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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