Обучение украинских пилотов на F-16 начнется в августе - Зеленский

Обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16 начнется в августе, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции послов Украины в Ужгороде в среду.
"F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов", - сказал президент.
Сейчас, подчеркнул Зеленский, стоит работать на 100% со странами, которые имеют эти самолеты и которые смогут после обучения их передать.
"Это мощная, сложная задача. Как можно быстрее должна состояться поставка и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь", - заявил глава государства.
Как сообщалось, в начале лета несколько стран-партнеров Украины приняли положительное решение об обучении украинских пилотов на F-16. В частности, заявлялось, что тренировки пройдут на территории Румынии и Дании.
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