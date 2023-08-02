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Дальнее зарубежье 02.08.2023 23:21

Обучение украинских пилотов на F-16 начнется в августе - Зеленский

Обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16 начнется в августе, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции послов Украины в Ужгороде в среду.

"F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов", - сказал президент.

Сейчас, подчеркнул Зеленский, стоит работать на 100% со странами, которые имеют эти самолеты и которые смогут после обучения их передать.

"Это мощная, сложная задача. Как можно быстрее должна состояться поставка и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь", - заявил глава государства.

Как сообщалось, в начале лета несколько стран-партнеров Украины приняли положительное решение об обучении украинских пилотов на F-16. В частности, заявлялось, что тренировки пройдут на территории Румынии и Дании.

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, ПИЛОТЫ, ОБУЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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