Обучение украинских пилотов на F-16 начнется в августе - Зеленский

Обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16 начнется в августе, заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции послов Украины в Ужгороде в среду.

"F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов", - сказал президент.

Сейчас, подчеркнул Зеленский, стоит работать на 100% со странами, которые имеют эти самолеты и которые смогут после обучения их передать.

"Это мощная, сложная задача. Как можно быстрее должна состояться поставка и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь", - заявил глава государства.

Как сообщалось, в начале лета несколько стран-партнеров Украины приняли положительное решение об обучении украинских пилотов на F-16. В частности, заявлялось, что тренировки пройдут на территории Румынии и Дании.