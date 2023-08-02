Трамп заявил сторонникам, что ему может грозить более 500 лет тюрьмы

Бывший президент США Дональд Трамп в письме к донорам его предвыборной кампании предположил, что в рамках дел, фигурантом которых он стал за последние месяцы, его могут приговорить к 561 году тюремного заключения, сообщает в среду The Hill.
"Коррумпированный Минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо (президента США Джо Байдена - ИФ), вновь предъявил мне обвинения. И согласно некоторым сообщениям в СМИ, мне может грозить, в целом, 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами "охоты на ведьм", - написал Трамп.
Ранее на этой неделе Трампу предъявили обвинения в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке воспользоваться событиями 6 января 2021 года в Капитолии для того, чтобы остаться у власти после поражения на выборах.
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