Баку и Амман обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества – МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг принял посла Иордании в Баку Сами Абдуллу Гошехи в связи с окончанием его дипломатической деятельности в стране, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на азербайджанский МИД.

В ходе встречи стороны обсудили повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы развития отношений.

«Байрамов отметил наличие взаимовыгодной повестки сотрудничества между Баку и Амманом в различных сферах, в том числе политической, экономической, гуманитарной, культурной, туристической сферах, подчеркнув важность взаимных контактов и механизма политических консультаций в развитии отношений», - отмечается в информации.

Дипломат, в свою очередь, отметил перспективы более тесного сотрудничества между Иорданией и Азербайджаном в различных сферах, а также важность продолжения контактов между двумя странами.

«Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в информации МИД.

Х.Насирзаде