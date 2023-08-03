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Дальнее зарубежье 03.08.2023 21:31

Террористы из ИГ сообщили о гибели своего главаря

В террористической организации "Исламское государство" (ИГ) подтвердили сообщения о гибели своего главаря Абу Хусейна аль-Хусейни аль-Куреши, передает в четверг "Аль-Джазира".

В заявлении, распространенном в соцсетях, террористы заявили, что их главарь был убит в боестолкновениях ИГ с группировкой "Джабхат ан-Нусра" (она же - "Хайят Тахрир аль-Шам") на северо-западе Сирии.

Также террористы заявили, что назначили нового главаря на место ликвидированного - им стал Абу Хафс аль-Хашими аль-Куреши.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ТЕРРОРИСТ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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