Террористы из ИГ сообщили о гибели своего главаря

В террористической организации "Исламское государство" (ИГ) подтвердили сообщения о гибели своего главаря Абу Хусейна аль-Хусейни аль-Куреши, передает в четверг "Аль-Джазира".
В заявлении, распространенном в соцсетях, террористы заявили, что их главарь был убит в боестолкновениях ИГ с группировкой "Джабхат ан-Нусра" (она же - "Хайят Тахрир аль-Шам") на северо-западе Сирии.
Также террористы заявили, что назначили нового главаря на место ликвидированного - им стал Абу Хафс аль-Хашими аль-Куреши.
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