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Инфраструктура и тендеры 04.08.2023 12:06

SIF отбирает аудитора IT-инфраструктуры

Фонд развития предпринимательства (SIF) отбирает аудитора IT-инфраструктуры.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отбор проводится методом опроса предложений.

Предложения от компаний будут приниматься до 15:00 18 августа. Вскрытие предложений состоится 21 августа (15:00).

Срок выполнения работ – до 30 сентября 2023 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 августа 2018 года подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF).

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.

Х.Насирзаде

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Тэги: SIF, АУДИТОР, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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