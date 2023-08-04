Фонд развития предпринимательства (SIF) отбирает аудитора IT-инфраструктуры.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», отбор проводится методом опроса предложений.
Предложения от компаний будут приниматься до 15:00 18 августа. Вскрытие предложений состоится 21 августа (15:00).
Срок выполнения работ – до 30 сентября 2023 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 августа 2018 года подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF).
Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.
Х.Насирзаде
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