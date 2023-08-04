Власти Эфиопии собираются ввести чрезвычайное положение на севере страны из-за столкновений с ополчением

Правительство Эфиопии намерено объявить чрезвычайное положение в северном регионе Амхара из-за столкновений между силами безопасности и амхарскими военизированными формированиями "Фано", передает в пятницу Associated Press (AP).

Это предложение должно получить одобрение парламента Эфиопии, прежде чем вступит в силу. AP уточняет, что режим ЧС "означает ограничения на передвижение и расширение полномочий при задержании" ополченцев.

Власти региона ранее заявили, что органы правопорядка уже не могут сдержать рост насилия.

Военные Эфиопии ранее вместе с "Фано" и силами региона Амхара вели борьбу с мятежниками из региона Тыграй. В ноябре 2022 года стороны заключили мирное соглашение, после чего федеральные власти разоружили региональные силы. Однако попытки распустить отряды "Фано" были безуспешны, и многие местные жители обвинили правительство в попытках ужесточить контроль над регионом.

Ранее вице-премьер Эфиопии Демеке Меконнен признал, что часть причин для беспокойства населения региона имеет основания. Он призвал к диалогу и мирному урегулированию разногласий.