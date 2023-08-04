Акции Berkshire подорожали до исторического максимума

Акции класса А инвестфирмы американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в четверг увеличились в цене на 1,4%, достигнув максимального значения за всю историю торгов, сообщает MarketWatch.
Стоимость акций выросла до $541 тыс., что больше предыдущего рекорда в $539,18 тыс., зафиксированного по итогам торгов 28 марта 2022 года.
Акции класса А подорожали почти на 15% в текущем году и более чем в 25 тыс. раз с 1965 года, когда Баффет получил контроль над Berkshire - тогда они котировались на уровне около $20. С тех пор компания ни разу не проводила сплит акций этого класса.
Капитализация Berkshire составляет примерно $780 млрд, что является восьмым показателем среди американских компаний после Apple Inc., Microsoft, Alphabet, Amazon.com, Nvidia, Tesla и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).
По итогам роста котировок стоимость 15% акций Berkshire, принадлежащих Баффету, возросла до $118 млрд.
В субботу компания представит отчетность за второй квартал.
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