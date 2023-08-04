Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8614 RUR   0.018 GBR   2.1635 TRY   0.0629

Цена на нефть

31.07 $/bbl +/- WTI 81.80 +1.22 Brent 85.43 +1.02

СНГ 04.08.2023 19:45

Путин подписал закон о проведении в РФ эксперимента по исламскому банкингу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в РФ с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. эксперимента по внедрению исламского банкинга на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.

Закон размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Участниками эксперимента являются юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и включенные в реестр, который будет вести Центральный банк. Согласно принятому закону, деятельностью по партнерскому финансированию является привлечение денежных средств или иного имущества физических и юридических лиц в форме займа, путем размещения облигаций, приема имущества в доверительное управление или приема вклада в уставный капитал участника эксперимента; предоставление денежных средств в форме займа физическим и юридическим лицам; финансирование физических и юридических лиц путем купли-продажи товаров (в том числе недвижимого имущества) на условиях рассрочки оплаты товаров с взиманием вознаграждения за предоставление отсрочки; финансирование физических и юридических лиц путем предоставления имущества по договору лизинга; осуществление совместной деятельности по договору простого товарищества, инвестиционного товарищества; выдача поручительств за третьих лиц.

При осуществлении деятельности по партнерскому финансированию участники не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

Участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки.

Минимальный размер капитала участника эксперимента, который при этом не является кредитной или некредитной финансовой организацией (для них установлены отдельные лимиты - ИФ), с 1 сентября 2023 года составит 10 млн рублей, а с 1 января 2024 года - 15 млн рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЗАКОН, БАНКИНГ


Похожие новости


Зеленский подписал закон, запрещающий давать связанные с Россией названия географическим объектам Президент Финляндии утвердил меры усиления охраны границы с Россией Президент РФ подписал закон о штрафах за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии Путин подписал закон об увеличении штрафа для «зацеперов» в 40 раз Путин быстро примет решение по поводу закона о штрафах за фейки о госорганах РФ - Песков Президент РФ подписал закон об ужесточении наказания для педофилов Путин подписал закон об аресте активов и ограничениях для иностранцев, посягающих на права россиян Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, но ее введение для отдельных категорий граждан допустимо по закону Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны Путин утвердил упрощенную процедуру получения гражданства РФ для иностранцев, имеющих совершеннолетних детей-россиян

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az