Путин подписал закон о проведении в РФ эксперимента по исламскому банкингу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в РФ с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. эксперимента по внедрению исламского банкинга на территории Дагестана, Чечни, Башкортостана и Татарстана.
Закон размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Участниками эксперимента являются юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ и включенные в реестр, который будет вести Центральный банк. Согласно принятому закону, деятельностью по партнерскому финансированию является привлечение денежных средств или иного имущества физических и юридических лиц в форме займа, путем размещения облигаций, приема имущества в доверительное управление или приема вклада в уставный капитал участника эксперимента; предоставление денежных средств в форме займа физическим и юридическим лицам; финансирование физических и юридических лиц путем купли-продажи товаров (в том числе недвижимого имущества) на условиях рассрочки оплаты товаров с взиманием вознаграждения за предоставление отсрочки; финансирование физических и юридических лиц путем предоставления имущества по договору лизинга; осуществление совместной деятельности по договору простого товарищества, инвестиционного товарищества; выдача поручительств за третьих лиц.
При осуществлении деятельности по партнерскому финансированию участники не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.
Участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки.
Минимальный размер капитала участника эксперимента, который при этом не является кредитной или некредитной финансовой организацией (для них установлены отдельные лимиты - ИФ), с 1 сентября 2023 года составит 10 млн рублей, а с 1 января 2024 года - 15 млн рублей.
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