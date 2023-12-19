Президент РФ подписал закон об увеличении платы за недра, если затягивается геологоразведка участка

Президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О недрах", призванный прекратить практику "спящих" лицензий на геологоразведку - теперь плата за недра будет кратно увеличена, если геологоразведка участка затягивается. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время срок лицензии на геологическое изучение недр составляет 5 лет, а для отдельных регионов и шельфа - 7 и 10 лет соответственно. Есть возможность продлить действие лицензии для завершения геологоразведочных работ (ГРР), этим пользуются некоторые компании - работы затягиваются, появляются так называемые "спящие" лицензии, владельцы которых продляют сроки, уплачивая незначительный платеж за пользование недрами.

Для пресечения данной практики принятый изменения в закон "О недрах" устанавливают, что после истечения планового срока лицензии кратно увеличивается размер ставки для ее продления: первый год - в 2 раза, второй год - в 10 раз, третий и последующий годы - в 100 раз. При этом предусмотрен механизм защиты для добросовестных недропользователей, если геологоразведка затянулась по объективным причинам, производится вычет затрат на проведение работ.

Также сумма регулярного платежа уменьшается на сумму расходов на осуществление геологического изучения на данном участке недр независимо от случаев перехода права пользования недрами и переоформления лицензии.

Межу тем, нормы нового закона не применяются к платежам за право геологического изучения недр, находящихся во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ, в Черном море, российском секторе Каспийского моря и за пределами России на территориях, находящихся под ее юрисдикцией. Их действие также не распространяется на пользователей недр, подпавших под санкции или ограничительные меры иностранных государств.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.