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АПК 08.08.2023 16:34

Россельхознадзор не пропустил 36 т малины из Азербайджана

Сотрудники управления Россельхознадзора по Дагестану задержали на пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр на границе с Азербайджаном прибывшие из Азербайджана две партии малины общим весом 36 тонн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, в ходе проверок специалисты управления установили факты несоответствия информации маркировок с фитосанитарными сертификатами, что «является нарушением решения комиссии Таможенного союза «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе».

Грузовые автомобили с подкарантинной продукцией были возвращены в Азербайджан.

В отношении виновных лиц возбуждено административное производство в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».

Р.Керимов

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Тэги: РОССИЯ, МАЛИНА, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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