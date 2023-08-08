Россельхознадзор не пропустил 36 т малины из Азербайджана

Сотрудники управления Россельхознадзора по Дагестану задержали на пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр на границе с Азербайджаном прибывшие из Азербайджана две партии малины общим весом 36 тонн.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор, в ходе проверок специалисты управления установили факты несоответствия информации маркировок с фитосанитарными сертификатами, что «является нарушением решения комиссии Таможенного союза «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе».
Грузовые автомобили с подкарантинной продукцией были возвращены в Азербайджан.
В отношении виновных лиц возбуждено административное производство в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».
Р.Керимов
Баку и Анкара обсудили сотрудничество в области военной разведки
Великобритания дополнительно выделила Азербайджану на разминирование 500 тыс. фунтов
Поставки мороженого в Азербайджан из Новосибирской и Томской областей за 7 мес. составили около 34 тонн
В Азербайджане за 7 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 87 млн манатов
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Алиев открыл в Барде центр DOST
На севере Европы из-за штормовой погоды закрыли паромные переправы
В Латвии намерены построить завод по производству боеприпасов для НАТО
Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Кредитная карта для микробизнеса Yelo для срочных расходов!
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей
“Nar” поддержал лагерь “YAŞAT”, организованный для детей шехидов
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС