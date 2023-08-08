Более 4 млн жителей Судана стали беженцами и вынужденными переселенцами из-за боевых действий - ООН

Конфликт в Судане вынудил свыше 4 млн жителей страны покинуть свои дома, сообщает во вторник Assosiated Press со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильяма Спиндлера.
При этом из Судана в соседние страны бежали более 844 тыс. человек.
В конце июля сообщалось, что в Судане число людей, вынужденных на фоне боев покинуть места их жительства, превысило 3,5 млн.
Также в УВКБ заявили, что боевые действия в Судане привели к росту случаев инфекционных заболеваний и ухудшению ситуации с продовольственной безопасностью.
Вооруженный конфликт между вооруженными силами Судана и военизированными силами быстрого реагирования (СБР) продолжается с середины апреля. Он уже унес жизни не менее 4 тыс. человек, но точные данные о погибших неизвестны.
За последние дни бои активизировались в восточной части столицы страны Хартума и в близлежащем городе Омдурман. По некоторым данным, военные пытаются расширить подконтрольную зону в Хартуме, наносят с понедельника авиационные и артиллерийские удары с целью захватить мост, по которому СБР переправляют подкрепления и вооружения из Омдурмана в Хартум и в отделенный от него Голубым Нилом Северный Хартум. Тем временем многим жителям Хартума приходится выживать без воды и электричества.
Бои также идут в регионе Дарфур, где отряды СБР и союзные им арабские ополченцы нападают на представителей местных этнических групп. Из Дарфура бежали в Чад более 377 тыс. человек.
Баку и Анкара обсудили сотрудничество в области военной разведки
Великобритания дополнительно выделила Азербайджану на разминирование 500 тыс. фунтов
Поставки газа в КНР в июне 2023г обновляют исторический максимум третий месяц подряд
Продажи автомобилей в Китае в июле снизились второй месяц подряд - CPCA
Чистая прибыль Petrobras во II квартале упала на 21% кв./кв. на фоне продолжившегося снижения цен на нефть
В Британии идет распространение нового подтипа коронавируса - Eris
Поставки мороженого в Азербайджан из Новосибирской и Томской областей за 7 мес. составили около 34 тонн
В Азербайджане за 7 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 87 млн манатов
Алиев ввел в строй систему водоснабжения и канализации города Газах
Алиев открыл в Барде центр DOST
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Moody`s повысило рейтинг Банка Республика до "B2" со "стабильным" прогнозом.
Кредитная карта для микробизнеса Yelo для срочных расходов!
Yelo Bank организовал инклюзивное и творческое мероприятие для детей
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС