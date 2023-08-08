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Дальнее зарубежье 08.08.2023 21:32

Более 4 млн жителей Судана стали беженцами и вынужденными переселенцами из-за боевых действий - ООН

Конфликт в Судане вынудил свыше 4 млн жителей страны покинуть свои дома, сообщает во вторник Assosiated Press со ссылкой на представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильяма Спиндлера.

При этом из Судана в соседние страны бежали более 844 тыс. человек.

В конце июля сообщалось, что в Судане число людей, вынужденных на фоне боев покинуть места их жительства, превысило 3,5 млн.

Также в УВКБ заявили, что боевые действия в Судане привели к росту случаев инфекционных заболеваний и ухудшению ситуации с продовольственной безопасностью.

Вооруженный конфликт между вооруженными силами Судана и военизированными силами быстрого реагирования (СБР) продолжается с середины апреля. Он уже унес жизни не менее 4 тыс. человек, но точные данные о погибших неизвестны.

За последние дни бои активизировались в восточной части столицы страны Хартума и в близлежащем городе Омдурман. По некоторым данным, военные пытаются расширить подконтрольную зону в Хартуме, наносят с понедельника авиационные и артиллерийские удары с целью захватить мост, по которому СБР переправляют подкрепления и вооружения из Омдурмана в Хартум и в отделенный от него Голубым Нилом Северный Хартум. Тем временем многим жителям Хартума приходится выживать без воды и электричества.

Бои также идут в регионе Дарфур, где отряды СБР и союзные им арабские ополченцы нападают на представителей местных этнических групп. Из Дарфура бежали в Чад более 377 тыс. человек.

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Тэги: СУДАН, КОНФЛИКТ, БЕЖЕНЦЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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