Продолжение конфликта в Судане грозит распадом страны

Судан может распасться, если боевые действия между суданскими военными и Силами быстрого реагирования (СБР) не завершатся, заявил в четверг главнокомандующий суданскими вооруженными силами генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан.

"У нас война, и если с ней быстро не покончить, Судан развалится на куски", - приводит Associated Press (AP) его слова с выступления перед полицией в Порт-Судане.

AP напоминает, что похожие комментарии аль-Бурхан делал в минувший вторник во время визита в Египет. Это была первая зарубежная поездка главнокомандующего с момента начала боев в апреле между военными и СБР.

Генерал и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси тогда обсудили способы прекратить бои в Судане. Ни одна из сторон не озвучивала детали обсуждений.

Вооруженный конфликт между ВС Судана и СБР продолжается с 15 апреля. Точные цифры погибших неизвестны. Более 4,6 млн человек стали перемещенными лицами, свыше 1 млн из них бежали в Южный Судан, Египет, Чад, ЦАР. Эксперты отмечали, что более 6 млн жителей страны - на грани голода.

На прошлой неделе аль-Бурхан покинул Хартум и после инспекции нескольких военных баз прибыл в Порт-Судан - второй по величине город страны после столицы и единственный морской порт Судана. Из этого города аль-Бурхан совершил визит в Египет.

Несмотря на пятый месяц боев, ни военным, ни СБР не удается взять под контроль Хартум или какой-либо другой ключевой район страны.