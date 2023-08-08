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Дальнее зарубежье 08.08.2023 23:01

Контрнаступление сложное, но инициатива на стороне Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал контрнаступление "сложным", однако отметил, что инициатива принадлежит Украине.

"Контрнаступление сложное. Происходит, наверное, медленнее, чем кто-то хочет", - сказал он в интервью латиноамериканским СМИ, опубликованном во вторник.

Но контрнаступление, сказал он, - "это когда наступает армия, а не отступает назад. И это важный позитив. Инициатива в руках Украины".

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, НАСТУПЛЕНИЕ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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