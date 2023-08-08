Контрнаступление сложное, но инициатива на стороне Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал контрнаступление "сложным", однако отметил, что инициатива принадлежит Украине.

"Контрнаступление сложное. Происходит, наверное, медленнее, чем кто-то хочет", - сказал он в интервью латиноамериканским СМИ, опубликованном во вторник.

Но контрнаступление, сказал он, - "это когда наступает армия, а не отступает назад. И это важный позитив. Инициатива в руках Украины".