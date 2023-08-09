Госагентство занятости направит около 2,8 млн манатов на улучшение МТБ Центров спецпрофподготовки в Губе и Барде

ПЮЛ «Государственное агентство занятости» привлекло ООО «Excellent Trade» к закупке и монтажу товаров и материалов с целью доведения материально-технической базы (МТБ) Центров специальной профессиональной подготовки в Губе и Барде до международных стандартов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на портале госзакупок www.tender.gov.az, с Excellent Trade заключен соответствующий контракт, стоимость которого составляет 2 млн 760,598 тыс. манатов.

По условиям, все работы в рамках договора должны быть выполнены до 1 марта 2024 года.

Б.Рустамбеков