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Финансы 09.08.2023 17:26

ABB в I полугодии увеличил штат на 6,4%

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) увеличил в первом полугодии 2023 года число сотрудников.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно полугодовому отчету банка, на начало июля 2023 года в ABB работали 3295 человек против 3096 человек на конец 2022 года. Таким образом, за шесть месяцев 2023 года ABB увеличил штат на 6,4%.

В целом, в 2018-2022гг ABB увеличил штат на 70,3%.

В 2022 году штат банка увеличился на 10,6%.

ABB создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Доля правительства в капитале банка составляет 96,37%, в том числе Минфина – 92,56%. Акционерами банка являются 17 юридических лиц и 1780 физических лиц.

Х.Насирзаде

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Тэги: ABB, ШТАТ, СОТРУДНИКИ

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