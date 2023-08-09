Франция отвергла обвинения Нигера в нарушении воздушного пространства страны и освобождении террористов

Франция отвергает обвинения Нигера в нарушении воздушного пространства страны и освобождении террористов.
"Полет, совершенный сегодня утром, был разрешен и скоординирован с нигерской армией", - сказал французский правительственный источник, слова которого приводят в среду парижские СМИ.
"И ни один террорист не был освобожден французскими силами", - добавил тот же источник.
СМИ отмечают, что эти обвинения против Франции прозвучали накануне саммита Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в столице Нигерии Абудже, где будет обсуждаться обстановка в Нигере.
Военные в Нигере обвинили в среду французских военнослужащих в попытке дестабилизировать обстановку в стране, а также объявили о решении повысить уровень угрозы.
"Силам обороны и безопасности поручается принять меры - повысить уровень угрозы на территории страны", - передали африканские СМИ слова представителя военных.
"Мы становимся свидетелями попытки дестабилизации обстановки в нашей стране", - добавил он, комментируя действия французских вооруженных сил.
По утверждению военных, утром в среду французские военные атаковали позиции национальной гвардии Нигера, а также вернули свободу группе террористов. Кроме того, военные в Нигере утверждают, что в среду утром воздушное пространство их страны нарушил французский военный самолет, вылетевший из Нджамены (Чад).
6 августа истек срок ультиматума ЭКОВАС с требованием вернуть власть в Нигере свергнутому президенту Мохамеду Базуму.
26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.
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