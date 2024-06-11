Вниманию соискателей – состоится «Фестиваль карьеры Yelo»!

Приглашаем молодых людей, ищущих работу, особенно тех, кто заинтересован в построении карьеры в банковской сфере, на ярмарку «Yelo Career Festival». Ярмарка пройдет 14 июня с 11:00 до 13:00 в головном офисе Yelo Bank по адресу: Хасан бея Зардаби, 81К.

Ярмарка организована совместно Государственным агентством занятости и Yelo Bank. На ярмарке будут представлены более 40 компаний, включая Yelo Bank, с более чем 400 активными вакансиями. Здесь вы сможете получить подробную информацию о вакансиях, программах стажировок и стипендий, а также перспективах карьерного роста. Кандидаты, приходящие на ярмарку, должны предъявить удостоверения личности.

«Фестиваль карьеры Yelo» предоставляет уникальную возможность встретиться с представителями ведущих компаний, установить деловые контакты и найти подходящую вакансию. Мы будем рады видеть каждого из вас.

Для регистрации, пожалуйста, перейдите по ссылке: http://bit.ly/4eduokN

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!