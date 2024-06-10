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10.06.2024 19:00

Yelo Bank получил награду WEPs

Yelo Bank принял участие в семинаре «Извлеченные уроки WEPs», организованном ООН для компаний, подписавших Принципы расширения прав и возможностей женщин (WEPs). На семинаре обсуждались преимущества внедрения принципов WEPs в компаниях и проблемы, с которыми они сталкиваются. На церемонии награждения «WEPs Awards» бакинский офис ПРООН наградил Yelo Bank в номинации «Корпоративный лидер, повышающий вовлеченность общества и поддерживающий гендерное равенство».

Принципы расширения прав и возможностей женщин, разработанные Глобальным договором ООН и Агентством по делам женщин, информируют компании о международных стандартах труда и прав человека, призывая корпорации продвигать гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин. Являясьподписантом этих принципов, Yelo Bank активно продвигает гендерное равенство внутри компании и поддерживает ряд проектов по образованию и профессиональному развитию женщин.

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