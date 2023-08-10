Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8666 RUR   0.0176 GBR   2.1612 TRY   0.0629

Цена на нефть

09.08 $/bbl +/- WTI 84.40 +1.48 Brent 87.55 +1.38

Дальнее зарубежье 10.08.2023 01:59

Ситуация в эфиопском регионе Амхара, где шли бои между армией и ополчением, нормализуется

Обстановка в эфиопском городе Гондэр в регионе Амхара, где с прошлой недели происходили столкновения регулярной армии с ополченцами из амхарского военизированного ополчения "Фано", нормализуется, сообщает в среду межарабский телеканал "аль-Джазира".

"Боевики "Фано" выбиты из большей части Гондэра, где на прошлой неделе произошли наиболее масштабные столкновения", - передает телеканал со ссылкой на местных жителей и самих ополченцев.

Аналогичные сообщения поступают и из других городов региона.

О столкновениях эфиопских военных с "Фано" в регионе Амхара стало известно на прошлой неделе. В связи с этим премьер Эфиопии Абий Ахмед был вынужден объявить там режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев.

Ранее армия Эфиопии вместе с "Фано" и силами региона Амхара вели борьбу с мятежниками из региона Тыграй. В ноябре 2022 году стороны заключили мирное соглашение, после чего федеральные власти разоружили региональные силы. Однако попытки распустить отряды "Фано" были безуспешны, и многие местные жители обвинили правительство в попытках ужесточить контроль над этим регионом - вторым по численности населения в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ЭФИОПИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az