Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8666 RUR   0.0176 GBR   2.1612 TRY   0.0629

Цена на нефть

09.08 $/bbl +/- WTI 84.40 +1.48 Brent 87.55 +1.38

Макроэкономика 10.08.2023 22:37

ЦБ Индии сохранил базовую ставку на уровне 6,5% по итогам третьего заседания подряд

Резервный банк Индии (RBI) сохранил неизменной ключевую процентную ставку по итогам третьего заседания подряд, несмотря на ускорение инфляции в стране.

Ставка по операциям РЕПО в четверг оставлена уровне 6,5%, говорится в заявлении RBI. Это совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, а также консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

Индийский ЦБ также предписал банкам временно увеличить резервы, чтобы сдержать рост ликвидности в банковской системе.

Повышение потребительских цен в стране в июне ускорилось впервые за пять месяцев - до 4,8% в годовом выражении по сравнению с 4,31% в мае. RBI в четверг повысил прогноз инфляции на текущий финансовый год, завершающийся в марте, до 5,4% с 5,1%.

"Центробанк будет и дальше твердо фокусироваться на снижении темпов инфляции до целевого уровня в 4%, - заявил глава RBI Шактиканта Дас. - Мы готовы действовать в случае, если это потребуется".

RBI сохранил прогноз роста ВВП Индии на текущий фингод на уровне 6,5%.

Индийский ЦБ поднял ключевую ставку в общей сложности на 250 базисных пунктов с мая 2022 года, в настоящее время она находится на максимуме с января 2019 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, ЦЕНТРОБАНК, СТАВКА


Похожие новости


Индийский ЦБ понизил ставку впервые с 2009 года

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az