ЦБ Индии сохранил базовую ставку на уровне 6,5% по итогам третьего заседания подряд

Резервный банк Индии (RBI) сохранил неизменной ключевую процентную ставку по итогам третьего заседания подряд, несмотря на ускорение инфляции в стране.

Ставка по операциям РЕПО в четверг оставлена уровне 6,5%, говорится в заявлении RBI. Это совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, а также консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.

Индийский ЦБ также предписал банкам временно увеличить резервы, чтобы сдержать рост ликвидности в банковской системе.

Повышение потребительских цен в стране в июне ускорилось впервые за пять месяцев - до 4,8% в годовом выражении по сравнению с 4,31% в мае. RBI в четверг повысил прогноз инфляции на текущий финансовый год, завершающийся в марте, до 5,4% с 5,1%.

"Центробанк будет и дальше твердо фокусироваться на снижении темпов инфляции до целевого уровня в 4%, - заявил глава RBI Шактиканта Дас. - Мы готовы действовать в случае, если это потребуется".

RBI сохранил прогноз роста ВВП Индии на текущий фингод на уровне 6,5%.

Индийский ЦБ поднял ключевую ставку в общей сложности на 250 базисных пунктов с мая 2022 года, в настоящее время она находится на максимуме с января 2019 года.