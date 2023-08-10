ЦБ Индии сохранил базовую ставку на уровне 6,5% по итогам третьего заседания подряд

Резервный банк Индии (RBI) сохранил неизменной ключевую процентную ставку по итогам третьего заседания подряд, несмотря на ускорение инфляции в стране.
Ставка по операциям РЕПО в четверг оставлена уровне 6,5%, говорится в заявлении RBI. Это совпало с ожиданиями экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, а также консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics.
Индийский ЦБ также предписал банкам временно увеличить резервы, чтобы сдержать рост ликвидности в банковской системе.
Повышение потребительских цен в стране в июне ускорилось впервые за пять месяцев - до 4,8% в годовом выражении по сравнению с 4,31% в мае. RBI в четверг повысил прогноз инфляции на текущий финансовый год, завершающийся в марте, до 5,4% с 5,1%.
"Центробанк будет и дальше твердо фокусироваться на снижении темпов инфляции до целевого уровня в 4%, - заявил глава RBI Шактиканта Дас. - Мы готовы действовать в случае, если это потребуется".
RBI сохранил прогноз роста ВВП Индии на текущий фингод на уровне 6,5%.
Индийский ЦБ поднял ключевую ставку в общей сложности на 250 базисных пунктов с мая 2022 года, в настоящее время она находится на максимуме с января 2019 года.
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