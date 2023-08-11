В Португалии готовятся к новым лесным пожарам в ближайшие дни

В Португалии в ближайшие дни готовятся к возникновению новых возгораний на севере, в центральной части и на юге страны на фоне жары и низкой влажности воздуха, передает в пятницу RTP.
По данным новостного портала, который ссылается на португальский институт моря и атмосферы, максимальные риски возникновения возгораний в пятницу в Алгарве - это туристический регион на юге страны, а также в муниципалитетах в северной и в центральной частях страны - в районе и городах близ Лиссабона и второго крупнейшего города в стране Порту.
Предупреждения о рисках возникновения пожаров в Португалии оцениваются по пятибалльной шкале, где "красный" уровень - максимальный, отмечает RTP. В пятницу в большинстве регионов Португалии, в частности, на юге на границе с Испанией, действует "оранжевый" уровень.
К тушению пожаров в Португалии присоединилась Испания - она оказывает помощь соседней стране техническими средствами и человеческими ресурсами.
В Португалии проблема лесных пожаров наиболее остро стоит с июня по сентябрь.
В этом году во многих странах юга Европы из-за аномально высоких температур происходят пожары.
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