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Дальнее зарубежье 11.08.2023 15:06

Экс-президента ЮАР Зуму отпустили из-под стражи спустя два часа после возвращения в тюрьму

Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума вернулся в пятницу в тюрьму, чтобы отбывать наказание, но спустя два часа его отпустили из-под стражи, сообщает Associated Press.

Зума явился в исправительный центр в провинции Ква-Зулу-Натал в шесть утра по местному времени, чтобы отбыть оставшиеся 13 из 15 месяцев в рамках приговора по делу о неуважении к суду. Примерно спустя два часа его отпустили из-под стражи: в ЮАР вступила в силу новая программа, смягчающая наказание для осужденных по ненасильственным статьям. Теперь эти люди смогут отбывать свое заключение под надзором на дому.

Этим летом Зума некоторое время провел в Москве, где проходил лечение. В июле он вернулся в ЮАР.

Летом 2021 года в ЮАР проходили массовые беспорядки, вызванные заключением Зумы под стражу. Конституционный суд ЮАР приговорил его к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее предписания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 год. В ходе акций протеста погибли более 350 человек.

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Тэги: ЮАР, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ


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