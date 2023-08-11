Чистая прибыль Pioneer Natural Resources Cоmpany во II кв. упала почти в 2 раза г/г

Американская Pioneer Natural Resources Co. во втором квартале 2023 года снизила чистую прибыль до $1,1 млрд с $2,4 млрд годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

По сравнению с первым кварталом 2023 года чистая прибыль снизилась на $1,3 млрд. В целом за полугодие данный показатель снизился в 1,9 раза год к году, до $2,3 млрд.

Выручка компании во втором квартале увеличилась к предыдущему на 2%, до $4,6 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился в 1,5 раза. В целом за полугодие выручка упала на 30% год к году, до $9,1 млрд.

Свободный денежный в отчетном периоде уменьшился до $742 млн с $948 млн в первом квартале, год к году он снизился в 3,9 раза. За полугодие цифра снизила в 2,9 раза, до $1,7 млрд.

Капитальные затраты практически не изменились квартал к кварталу, оставшись на уровне $1,2 млрд, однако это на $894 млн выше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии данный показатель вырос почти на 30% г/г, до $2,4 млрд.

Средняя цена реализации нефти во втором квартале составила $72,9 за баррель, газ продавался за $1,81 за тысячу куб. футов.

Общий объем добычи углеводородов в апреле-июне в среднем составлял 711 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, или на 4,6% больше, чем в первом квартале, производство выросло на 2,2%, до 369 тыс. б/с.

Pioneer Natural Resources Co. - это независимая нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас (CША), образованная в 1997 году при слиянии Parker & Parsley Petroleum Company и Mesa, Inc. Организация специализируется на разведке и добыче нефти и сжиженного природного газа в Пермском бассейне. В апреле 2023 года крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil провела предварительные переговоры с Pioneer о возможной покупке сланцевого производителя.