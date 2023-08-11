Казахстанско-грузинское СП начало строительство мультимодального терминала в Поти

Казахстанская группа компаний PTC Holding завершила демонтаж конструкций на территории будущего мультимодального терминала в порту Поти (Грузия) и приступает к строительным работам, сообщила пресс-служба группы.

"Строительство портового терминала станет первым казахстанским инфраструктурным проектом, реализуемым в Поти, одном из крупнейших портов Грузии, который является опорной точкой на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ), что крайне важно для казахстанских предприятий в условиях нынешней геополитической обстановки в мире, а также для диверсификации логистических маршрутов", - заявил во время церемонии закладки капсулы в честь начала строительства мультимодального терминала председатель правления PTC Holding Тимур Карабаев, слова которого приводятся в распространенном в пятницу сообщении.

По его словам, в первые годы эксплуатации терминала основной упор будет сделан на привлечение грузов в рамках ТМТМ и CASCA+, что позволит переработать 80 тыс. ДФЭ (двадцатифунтовый эквивалент) в год с дальнейшим наращиванием объемов.

"Это особенно актуально, поскольку геополитическая обстановка, складывающаяся из-за событий на Украине, серьезно повлияла на мировую логистику, в том числе на традиционные маршруты казахстанского экспорта и импорта. В этих условиях ТМТМ обрел новую актуальность", - заявляют в PTC Holding.

В компании оценивают общую сумму инвестиций в $15-$20 млн, финансирование будет осуществляться на паритетных принципах казахстанскими и грузинскими участниками проекта. Активная фаза строительства начнется в сентябре 2023 года, ввод в эксплуатацию первой очереди проекта планируется в I квартале 2024 года. Максимальная мощность терминала с учетом технологии работы составит 450 тыс. ДФЭ в год.

"Поскольку мы будем использовать мультимодальные технологии, то есть перетаривать грузы из универсального парка, автотранспорта в контейнеры и наоборот, с возможностью отправки грузов по Черному морю, то наш терминал сможет "переварить" в объемах до 5,5 млн тонн грузов или до 450 тыс. ДФЭ", - сказал директор по развитию PTC Holding Олжас Арыкбаев.