Польша проводит учения с применением ЗРК Patriot

Польша впервые проводит учения с использованием ЗРК MIM-104 Patriot с интегрированной системой боевого управления IBCS, сообщил в пятницу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"На 32-й тактической авиабазе проходят учения SOCHACZEW23 с применением батарей Patriot и впервые с системой IBCS. Обучение касается интеграции всех элементов высшего уровня многослойной противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Блащак, которого цитирует агентство PAP.
"Польша выбрала систему Patriot в качестве основы программы ПВО средней дальности Wisla в апреле 2015 г. Межправительственный контракт на первом из двух предполагаемых этапов был подписан в 2018 г.", - сообщает агентство.
Сообщается, что стоимость контракта составляет $4,75 млрд и предусматривает поставку двух батарей Patriot (16 пусковых установок). "Комплекты интегрированы с новой системой управления IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) от Northrop Grumman. Эта система должна позволить включить различные системы ПВО в одну комплексную, многослойную систему. IBCS в настоящее время также внедряется в армии США", - подчеркивается в сообщении.
В агентстве добавили, что в июне госдепартамент США одобрил продажу Польше еще 48 пусковых установок Patriot, в комплект которых входят IBCS и 600 ракет PAC-3 MSE. Предварительная стоимость контракта составляет $15 млрд.
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