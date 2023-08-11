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Дальнее зарубежье 11.08.2023 23:26

Польша проводит учения с применением ЗРК Patriot

Польша впервые проводит учения с использованием ЗРК MIM-104 Patriot с интегрированной системой боевого управления IBCS, сообщил в пятницу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"На 32-й тактической авиабазе проходят учения SOCHACZEW23 с применением батарей Patriot и впервые с системой IBCS. Обучение касается интеграции всех элементов высшего уровня многослойной противовоздушной и противоракетной обороны", - сказал Блащак, которого цитирует агентство PAP.

"Польша выбрала систему Patriot в качестве основы программы ПВО средней дальности Wisla в апреле 2015 г. Межправительственный контракт на первом из двух предполагаемых этапов был подписан в 2018 г.", - сообщает агентство.

Сообщается, что стоимость контракта составляет $4,75 млрд и предусматривает поставку двух батарей Patriot (16 пусковых установок). "Комплекты интегрированы с новой системой управления IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System) от Northrop Grumman. Эта система должна позволить включить различные системы ПВО в одну комплексную, многослойную систему. IBCS в настоящее время также внедряется в армии США", - подчеркивается в сообщении.

В агентстве добавили, что в июне госдепартамент США одобрил продажу Польше еще 48 пусковых установок Patriot, в комплект которых входят IBCS и 600 ракет PAC-3 MSE. Предварительная стоимость контракта составляет $15 млрд.

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Тэги: ПОЛЬША, ПВО, УЧЕНИЯ, PATRIOT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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