Пентагон на три месяца продлил размещение дивизиона ЗРК Patriot в Польше

Развернутый в Польше на временной основе американский дивизион зенитных ракетных комплексов средней дальности Patriot останется там еще на три месяца - до июня, сообщило 10-е командование ПВО Армии США.

"Это решение подчеркивает важную роль этой части в укреплении оборонной позиции НАТО в Восточной Европе", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

1-й дивизион ЗРК Patriot 62-го полка ПВО Армии США был переброшен в Польшу в октябре прошлого года, как сообщалось, "для укрепления противовоздушной обороны и обеспечения безопасности восточного флага НАТО".

Ранее предполагалось, что уже в марте часть вернется на свою базу Форт-Кавасос в Техасе.

По имеющимся данным, в Польше в составе американского дивизиона развернуты две батареи ЗРК Patriot, каждая из которых может быть оснащена четырьмя пусковыми установки с четырьмя ракетами на каждой.