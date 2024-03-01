Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8382 RUR   0.0186 GBR   2.147 TRY   0.0542

Цена на нефть

29.02 $/bbl +/- WTI 78.26 -0.28 Brent 81.91 -0.24

Дальнее зарубежье 01.03.2024 15:04

Пентагон на три месяца продлил размещение дивизиона ЗРК Patriot в Польше

Развернутый в Польше на временной основе американский дивизион зенитных ракетных комплексов средней дальности Patriot останется там еще на три месяца - до июня, сообщило 10-е командование ПВО Армии США.

"Это решение подчеркивает важную роль этой части в укреплении оборонной позиции НАТО в Восточной Европе", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

1-й дивизион ЗРК Patriot 62-го полка ПВО Армии США был переброшен в Польшу в октябре прошлого года, как сообщалось, "для укрепления противовоздушной обороны и обеспечения безопасности восточного флага НАТО".

Ранее предполагалось, что уже в марте часть вернется на свою базу Форт-Кавасос в Техасе.

По имеющимся данным, в Польше в составе американского дивизиона развернуты две батареи ЗРК Patriot, каждая из которых может быть оснащена четырьмя пусковыми установки с четырьмя ракетами на каждой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, АРМИЯ, ПВО, ПОЛЬША


Похожие новости


Армия США получила первую партию высокоточных оперативно-тактических ракет PrSM Пентагон выделяет Украине военную помощь еще на $400 млн Американская армия в случае дефолта станет менее боеспособной - военачальник Сухопутные войска США получат в следующем году гиперзвуковое оружие и высокоточные ракеты с дальностью полета 500 км Развертывание дополнительных сил США на востоке Европы возможно лишь если Россия нападет на Украину - Пентагон Microsoft получила контракт объемом $22 млрд на поставку шлемов дополненной реальности армии США Байден разрешил трансгендерам служить в армии США Трамп считает, что предотвратил превращение КНР в ведущую военную державу мира Рухани утвердил закон о признании в Иране военных госструктур США террористическими Трамп скептически отозвался об идее создания европейской армии, призвал честно платить "долю за НАТО"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az