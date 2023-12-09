Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8331 RUR   0.0184 GBR   2.1403 TRY   0.0587

Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.23 +1.89 Brent 75.84 +1.79

Дальнее зарубежье 09.12.2023 15:40

Армия США получила первую партию высокоточных оперативно-тактических ракет PrSM

Американские сухопутные войска получили первую партию высокоточных оперативно-тактических ракет PrSM (Precision Strike Missile) с дальностью действия более 400 км, сообщила Армия США.

По рассекреченным данным программы закупок Пентагона, ракета, создаваемая корпорацией Lockheed Martin, имеет дальность действия 500 км. В перспективе ее планируется увеличить до 630 км.

Пентагон планирует закупить не менее 4 тыс. таких ракет. PrSM в будущем должна прийти на смену стоящей на вооружении Армии США ракете ATACMS с дальностью 300 км.

Ракеты PrSM будут устанавливаться на уже существующие универсальные мобильные пусковые установки, такие как M270 (на гусеничной базе) и HIMARS M142 (на колёсном шасси). Каждая мобильная пусковая установка может нести две ракеты PrSM.

Программа Precision Strike Missile осуществляется Армией США с марта 2017 года. Первоначально дальность PrSM была ограничена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который запрещал США и России разрабатывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км. Однако после выхода США из договора в 2019 году там начались работы по созданию наземной ракетной системы меньшей дальности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, АРМИЯ, РАКЕТЫ, ВООРУЖЕНИЕ


Похожие новости


Пентагон выделяет Украине военную помощь еще на $400 млн Американская армия в случае дефолта станет менее боеспособной - военачальник Сухопутные войска США получат в следующем году гиперзвуковое оружие и высокоточные ракеты с дальностью полета 500 км Развертывание дополнительных сил США на востоке Европы возможно лишь если Россия нападет на Украину - Пентагон Microsoft получила контракт объемом $22 млрд на поставку шлемов дополненной реальности армии США Байден разрешил трансгендерам служить в армии США Трамп считает, что предотвратил превращение КНР в ведущую военную державу мира Рухани утвердил закон о признании в Иране военных госструктур США террористическими Трамп скептически отозвался об идее создания европейской армии, призвал честно платить "долю за НАТО" США против любых действий, ослабляющих НАТО - госдеп США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az