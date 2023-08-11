Минцифры РФ запретило использовать своим сотрудникам iPhone и iPad для работы

Минцифры России запретило использовать своим сотрудникам мобильные устройства компании Apple в служебных целях, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно смартфоны и планшеты, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится. В личных целях айфоны можно использовать", - сказал Шадаев журналистам на форуме "Цифровая эволюция" в пятницу.

Министр пояснил, что теперь сотрудники не могут использовать технику Apple для доступа к рабочей почте и документообороту.

"Если нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту", - сказал Шадаев.

Министр сообщил, что покупать гаджеты для сотрудников, у которых нет гаджетов на Android, не планируется.

"Мы не планируем финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим приложениям", - сказал он.