Минцифры РФ запретило использовать своим сотрудникам iPhone и iPad для работы

Минцифры России запретило использовать своим сотрудникам мобильные устройства компании Apple в служебных целях, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
"Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно смартфоны и планшеты, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится. В личных целях айфоны можно использовать", - сказал Шадаев журналистам на форуме "Цифровая эволюция" в пятницу.
Министр пояснил, что теперь сотрудники не могут использовать технику Apple для доступа к рабочей почте и документообороту.
"Если нет возможности использовать телефон на системе Android, то он должен будет использовать компьютерную технику для доступа к почте и документообороту", - сказал Шадаев.
Министр сообщил, что покупать гаджеты для сотрудников, у которых нет гаджетов на Android, не планируется.
"Мы не планируем финансировать закупку личных устройств для доступа к рабочим приложениям", - сказал он.
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