Совбез ООН временно снял в КНДР часть санкций

Совет Безопасности ООН одобрил исключения из санкций для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые разрешают импорт в КНДР палаток.

Ранее, 20 июля, комитет ООН по надзору за санкциями одобрил временное снятие запрета на ввоз пяти "многоцелевых" палаток в КНДР для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. Таким образом, ООН хочет помочь Северной Корее справиться с засухой и другими чрезвычайными ситуациями.

По словам представителей комитета, освобождение от санкций будет действовать в течение девяти месяцев. Но остается неясным, когда товары будут доставлены в КНДР, поскольку Пхеньян до сих пор имеет очень строгий пограничный контроль из-за пандемии COVID-19.

В.Алиев