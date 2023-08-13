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Дальнее зарубежье 13.08.2023 15:42

Совбез ООН временно снял в КНДР часть санкций

Совет Безопасности ООН одобрил исключения из санкций для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые разрешают импорт в КНДР палаток.

Ранее, 20 июля, комитет ООН по надзору за санкциями одобрил временное снятие запрета на ввоз пяти "многоцелевых" палаток в КНДР для оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. Таким образом, ООН хочет помочь Северной Корее справиться с засухой и другими чрезвычайными ситуациями.

По словам представителей комитета, освобождение от санкций будет действовать в течение девяти месяцев. Но остается неясным, когда товары будут доставлены в КНДР, поскольку Пхеньян до сих пор имеет очень строгий пограничный контроль из-за пандемии COVID-19.

В.Алиев

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Тэги: СЕВ/КОРЕЯ, ООН, САНКЦИИ

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