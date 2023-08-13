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Дальнее зарубежье 13.08.2023 16:39

Польские военные планируют приобрести у Южной Кореи тысячу танков

Польские вооруженные силы закупят 1 тыс. танков у Южной Кореи, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Министерство национальной обороны уделяет большое внимание вооружению бронетанковых частей танками. Основными направлениями их приобретения являются США и Республика Корея. Всего мы купим 1 тыс. танков K2", - сказал глава Минобороны Польши, которого цитирует агентство PAP.

"У нас уже есть исполнительный контракт на поставку 180 машин, которые будут поставлены в Польшу до 2025 года. Первые из них уже стоят на вооружении нашей армии. Следующий шаг - приобретение 820 танков K2PL, то есть полонизированной версии этого танка", - добавил он.

Как сообщил Блащак, для этой цели был создан польско-южнокорейский оружейный консорциум, в состав которого вошли польский государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa, предприятие Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne и южнокорейская компания Hyundai Rotem Company.

"Мы стремимся к максимальному вовлечению польской оборонной промышленности. Планируем, что первые K2PL поступят в нашу армию уже в 2026 году. Эти танки вместе с американскими Abrams составят костяк наших бронетанковых войск на ближайшие годы и десятилетия. Это эпохальное усиление нашего оборонного потенциала. Мы строим самую сильную сухопутную армию в Европе", - заявил глава Минобороны Польши.

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Тэги: ПОЛЬША, ЮЖКОРЕЯ, ТАНКИ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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