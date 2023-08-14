Азербайджан начал импорт мясной продукции из Ульяновской области РФ

Ульяновская область РФ начала поставки мясной продукции в Азербайджан, общий вес 12 партий оценивается в 208 тонн.

«Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области с июня 2023 года был осуществлен контроль и оформлено для отправки на экспорт 12 партий мясной продукции (колбасные изделия в ассортименте) общим весом 208 тонн, произведенной Ульяновским филиалом АО «ЧМПЗ». Продукция отправлена в Азербайджан», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор.

В информации отмечается, что вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям страны-получателя, а ее качество и безопасность подтверждены протоколами лабораторных испытаний аккредитованных лабораторий.

Р.Ахмедов