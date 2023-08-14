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АПК 14.08.2023 11:20

Азербайджан начал импорт мясной продукции из Ульяновской области РФ

Ульяновская область РФ начала поставки мясной продукции в Азербайджан, общий вес 12 партий оценивается в 208 тонн.

«Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области с июня 2023 года был осуществлен контроль и оформлено для отправки на экспорт 12 партий мясной продукции (колбасные изделия в ассортименте) общим весом 208 тонн, произведенной Ульяновским филиалом АО «ЧМПЗ». Продукция отправлена в Азербайджан», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор.

В информации отмечается, что вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям страны-получателя, а ее качество и безопасность подтверждены протоколами лабораторных испытаний аккредитованных лабораторий.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, МЯСО, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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