Розничные инвесторы Credit Suisse намерены оспорить в суде условия сделки с UBS - FT

Розничные акционеры швейцарского банка Credit Suisse намерены подать коллективный иск, оспаривающий условия сделки по поглощению банка его конкурентом UBS, говорится в материале Financial Times.
Иск, к которому присоединились сотни индивидуальных акционеров, в том числе бывшие сотрудники обанкротившегося Credit Suisse, планируется направить в Арбитражный суд Цюриха в понедельник. Ожидается, что вердикт по этому делу вынесут в течение года.
Интересы истцов в рамках судебного процесса будет представлять Швейцарская ассоциация защиты инвесторов (SASV).
Во время поглощения Credit Suisse со стороны UBS акционеры обоих банков были лишены возможности проголосовать "за" или "против" заключения сделки.
При этом сумма в 3 млрд швейцарских франков ($3,42 млрд), которую UBS заплатил за приобретение конкурента, составила менее половины рыночной стоимости банка в последний день торгов перед сделкой и лишь малую часть его балансовой стоимости.
В результате некоторые розничные инвесторы получили за имевшиеся у них акции в десятки раз меньшую сумму выплат, чем если бы Credit Suisse был продан по рыночной цене.
Если суд примет решение в пользу истцов, UBS будет обязан доплатить всем акционерам, однако в случае досудебного урегулирования вопроса компенсацию получат только присоединившиеся к иску инвесторы, отмечает Арик Рёшке, генеральный секретарь SASV.
Это уже второй коллективный иск акционеров Credit Suisse против UBS.
Акции UBS прибавляют в цене 1,5% в ходе торгов в Цюрихе в понедельник. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 19,9%, в то время как индекс SMI за тот же период вырос на 3,5%.
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