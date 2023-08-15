В Баку опровергли новость Еревана об обстреле миссии ЕС в Армении на условной границе, считают такую ситуацию «теоретически и практически невозможной»

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию Минобороны Армении, о том, что 15 августа в 12.20 подразделения азербайджанской армии открыли огонь по наблюдателям миссии ЕС и их автомобилям на территории населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района.

В Минобороны Азербайджана заявили, что расценивают эту информацию армянской стороны как «очередную дезинформацию».

«Во время поездок наблюдателей ЕС (в Армении – ИФ) в направлении условной границы, азербайджанской стороне заранее предоставляется маршрут их движения, координаты, а также марки и номера автомобилей. Подразделения азербайджанской армии проинформированы о визитах миссии. Поэтому возникновение ситуации, о которой утверждает минобороны Армении, теоретически и практически невозможно», - заявляет оборонное ведомство Азербайджана.

Б.Рустамбеков