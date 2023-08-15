ГФСЗ потратит 331,5 тыс. манатов на покупку пикапов

осударственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) направит 331,5 тыс. манатов на закупку транспортных средств типа пикап.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с компанией «YENIMOTOR» подписан соответствующий контракт.
Согласно контракту ГФСЗ получит в текущем году 6 пикапов.
Р.Керимов
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