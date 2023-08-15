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Транспорт и связь 15.08.2023 17:00

ГФСЗ потратит 331,5 тыс. манатов на покупку пикапов

осударственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) направит 331,5 тыс. манатов на закупку транспортных средств типа пикап.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с компанией «YENIMOTOR» подписан соответствующий контракт.

Согласно контракту ГФСЗ получит в текущем году 6 пикапов.

Р.Керимов

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Тэги: ГФСЗ, ТРАНСПОРТ, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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