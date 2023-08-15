В столице Ливии идут столкновения между местными вооруженными формированиями

В столице Ливии Триполи накануне вечером вспыхнули столкновения между местными военизированными подразделениями, тысячи жителей города не могут выбраться из зоны боев, сообщает во вторник Associated Press (AP).

По данным AP, в бой вступила 444-я бригада столичного военного округа, подчиняющаяся Правительству национального согласия (ПНА) в Триполи, и Специальные силы сдерживания - подразделение военной полиции для спецопераций. Конфликт произошел после того, как по некоторым данным, в аэропорту Триполи накануне задержали командующего 444-й бригады.

В свою очередь в Минздраве Ливии призвали участников конфликта пропустить кареты скорой помощи и экстренные службы в наиболее пострадавшие от насилия районы города, особенно на юге.

Однако число возможных жертв пока остается неясным, отмечает AP.

Поступает информация, что накануне аэропорт Триполи покинуло значительное количество самолетов. Прибывающие рейсы перенаправляют в Мисрату.

Агентство напоминает, что нынешнему всплеску насилия предшествовали несколько месяцев относительного затишья в стране.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: поддерживаемое ООН ПНА в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала армия Халифы Хафтара. По данным западных СМИ, Хафтару оказывали помощь Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступали Турция, Катар и Италия.

В октябре 2021 года в Женеве представители противоборствующих сторон подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Выборы президента в Ливии, первые после свержения и убийства Муаммара Каддафи, были запланированы на 24 декабря 2021 года, однако в итоге голосование не состоялось. Это произошло из-за разногласий вокруг избирательного законодательства, которые не преодолели до сих пор.

В начале июля Хафтар пригрозил, что если власти Ливии до осени не создадут условия для справедливого распределения доходов от продажи нефти, то в противном случае Ливийская национальная армия (ЛНА) может предпринять ответные действия.