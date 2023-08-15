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Дальнее зарубежье 15.08.2023 22:16

Подоляк раскритиковал идею членства Украины в НАТО при отказе ее от части территории

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко раскритиковал идею членства Украины в НАТО при отказе ее от части территории.

Ранее, как сообщает датское издание VG, о возможности такого варианта заявил начальник штаба Генсека НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе Стиан Йенссен: «Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО».

«Разменять ли территорию на зонтик НАТО? Удивительно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения», - написал Подоляк в соцсети X.

По словам Подоляка, «попытки сохранить мировой порядок и установить «плохой мир» с помощью, скажем прямо, триумфа Путина не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну».

«Это касается любых форматов нового «раздела Европы», в том числе с зонтиком НАТО. Зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия?» - написал он.

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Тэги: ПОДОЛЯК, НАТО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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