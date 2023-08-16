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Дальнее зарубежье 16.08.2023 13:03

Посольство Парагвая в Израиле вновь откроется в Иерусалиме до конца года

Парагвай в этом году вновь откроет посольство страны в Иерусалиме, сообщает в среду The Jerusalem Post со ссылкой на МИД Израиля.

Издание отмечает, что такое решение принято по итогам встречи министра иностранных дел Израиля Эли Коэна с новым президентом Парагвая Сантьяго Пеньей, церемония инаугурации которого состоялась в Асунсьоне накануне. Израильские СМИ напоминают, что перенос посольства Парагвая из Тель-Авива в Иерусалим было одним из предвыборных обещаний Пеньи.

Кроме того, на этой встрече глава израильского внешнеполитического ведомства сообщил, что Израиль вновь откроет посольство в Асунсьоне.

Ранее Парагвай уже открывал посольство в Иерусалиме в мае 2018 года в присутствии тогдашнего президента страны Орасио Картеса. Однако вскоре Картес проиграл президентские выборы, и следующий президент Парагвая Марио Абдо Бенитес в сентябре 2018 года отменил решение предшественника, объявив о возвращении посольства Парагвая в Тель-Авив. Израиль в ответ на этот шаг сначала отозвал посла из Парагвая для консультаций, а затем решил закрыть представительство в Асунсьоне.

Первыми посольство из Тель-Авива в Иерусалим перевели США. Это произошло после того, как в декабре 2017 года тогдашний президент страны Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

Согласно данным израильских СМИ, сейчас в Иерусалиме действуют четыре посольства - США, Гватемалы, Гондураса и Косово.

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Тэги: ПАРАГВАЙ, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛЬСТВО

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