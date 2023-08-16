Суверенный фонд Норвегии заработал $143 млрд в I полугодии благодаря техсектору

Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире, получил $143 млрд прибыли в первом полугодии 2023 года во многом за счет активного роста акций высокотехнологичных компаний.
Как говорится в отчетности фонда, стоимость его активов выросла на 10% в прошлом полугодии. На инвестициях в акции фонд заработал 13,7%, в том числе на вложениях в техсектор - 38,6%.
Прибыль от инвестиций в инструменты с фиксированной доходностью составила 2,2%, вложения в недвижимость принесли убыток в размере 4,6%, в компании "зеленой" энергетики без листинга - 6,5%.
На конец июня на вложения в акции приходилось 71,3% инвестпортфеля, в облигации - 26,4%.
Государственный пенсионный фонд Норвегии был создан в 1990 году. Norges Bank Investment Management, которая отвечает за управление фондом, является подразделением норвежского центробанка. Активы фонда оцениваются примерно в $1,45 трлн, ему принадлежат около 1,5% всех акций в мире. Самую значительную долю в портфеле акций занимают бумаги Apple, Microsoft, Alphabet (холдинговая компания Google), Amazon.com и Nvidia.
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