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СНГ 17.08.2023 09:35

Минск денонсировал соглашение с Киевом о военно-техническом сотрудничестве

Беларусь денонсировала соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве, соответствующее решение правительства страны было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь.

"Денонсировать соглашение между Кабинетом Министров Республики Беларусь и правительством Украины о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в Минске 16 декабря 1994 года", - говорится в документе.

Утратившим силу признан также межправительственный протокол о внесении правок в данное соглашение. Он был подписан сторонами в 2003 году.

Постановление вступило в силу с 15 августа 2023 года.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, УКРАИНА, ЗАКОНЫ, ДЕНОНСИРОВАНИЕ


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