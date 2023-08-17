Лукашенко заявил, что Минск должен быть вовлечен в переговоры по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь обязательно должна быть вовлечена в переговоры по Украине.
"Мы граничим с Украиной, мы фактически "соагрессоры", как принято у вас и на Западе говорить. Естественно, там есть наши интересы, и наша позиция должна быть слышна", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Его слова приводит в четверг госагентство БелТА.
"Поэтому я не исключаю, что Беларусь (на каком уровне - это не обсуждается сегодня) обязана, должна быть вовлечена в переговорный процесс", - подчеркнул он.
Лукашенко между тем отметил, что Беларусь не планирует вступать в конфликт в Украине, но Российской Федерации будет помогать всегда.
"Вам (Украине - ИФ) 55 стран помогают, а России, вот так открыто, только Беларусь", - заявил он.
Глава государства акцентировал внимание на том, что если украинская армия не переступит границу Беларуси, то и Минск в этой войне "никогда не будет участвовать".
"Но помогать России мы будем всегда", - пообещал Лукашенко.
Лукашенко кроме того заявил, что в случае агрессии против Беларуси, ответ будет мгновенным и республика может нанести "неприемлемый ущерб" западным странам.
"Угроза может быть одна - агрессия против нашей страны. Если со стороны Польши, Литвы, Латвии начнется агрессия против нашей страны, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть. Понимаешь, что у нас кое-что есть. И удар будет неприемлемый", - заявил он в интервью украинской журналистке.
"Мы не соревнуемся с ними. Польша, Литва, Латвия - за ними НАТО стоит. Мы, конечно же, понимаем: силы несоизмеримы. Но мы нанесем для них неприемлемый удар, и они получат неприемлемый ущерб, урон. Вот на чем базируется наша концепция безопасности", - подчеркнул белорусский президент.
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