Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0181 GBR   2.163 TRY   0.0628

Цена на нефть

16.08 $/bbl +/- WTI 79.38 -1.61 Brent 83.45 -1.44

Дальнее зарубежье 17.08.2023 13:32

Борьба против ИГ на Ближнем Востоке успешно продолжается, однако группировка может вновь набрать силу

Борьба с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке и Сирии продолжает приносить успехи, однако террористы все еще могут восстановить позиции, заявил журналистам генерал-майор ВС США Мэттью Макфарлейн, командующий операцией Inherent Resolve.

"Иракские силы безопасности демонстрируют огромные успехи, но угроза для США, международной коалиции сохраняется, а движение вперед и стабильность могут быть непрочны, если мы примем во внимание действия ИГ, которые они демонстрировали за прошедший месяц в отдельных частях Сирии", - приводит Arab news слова военачальника.

По его словам, за 2022 году количество атак со стороны ИГ сократилось на 65%, группировка более не контролирует каких-либо территорий, и понесла значительные потери в командном составе, живой силе и финансах. Он пояснил, что хотя одиночки продолжают совершать акты насилия, в Ираке священный для мусульман месяц Рамадан на этот раз прошел спокойнее, чем за последние годы. Однако ИГ нарастила атаки в районах, неподконтрольных международной коалиции, и "перспектива возрождения ИГ остается возможной".

Он уточнил, что возглавляемая США коалиция поддерживает военных Ирака, но не вовлечена напрямую в операции против ИГ. Кроме того, идет сотрудничество с "Сирийскими демократическими силами", возглавляемыми курдами, на севере и востоке Сирии.

Макфарлейн упомянул ряд других проблем, включая возвращение по домам перемещенных лиц и бывших боевиков ИГ на северо-востоке Сирии и их реинтеграцию в мирную жизнь. Генерал-майор отметил, что Сирия представляет особый предмет для беспокойства, поскольку страна остается глубоко разделенной, и это дает почву для возобновления насилия в некоторых ее частях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИГ, БОРЬБА, ОЦЕНКА


Похожие новости


Байден пригрозил террористам из ИГ расправой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az