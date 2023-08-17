Борьба против ИГ на Ближнем Востоке успешно продолжается, однако группировка может вновь набрать силу

Борьба с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке и Сирии продолжает приносить успехи, однако террористы все еще могут восстановить позиции, заявил журналистам генерал-майор ВС США Мэттью Макфарлейн, командующий операцией Inherent Resolve.

"Иракские силы безопасности демонстрируют огромные успехи, но угроза для США, международной коалиции сохраняется, а движение вперед и стабильность могут быть непрочны, если мы примем во внимание действия ИГ, которые они демонстрировали за прошедший месяц в отдельных частях Сирии", - приводит Arab news слова военачальника.

По его словам, за 2022 году количество атак со стороны ИГ сократилось на 65%, группировка более не контролирует каких-либо территорий, и понесла значительные потери в командном составе, живой силе и финансах. Он пояснил, что хотя одиночки продолжают совершать акты насилия, в Ираке священный для мусульман месяц Рамадан на этот раз прошел спокойнее, чем за последние годы. Однако ИГ нарастила атаки в районах, неподконтрольных международной коалиции, и "перспектива возрождения ИГ остается возможной".

Он уточнил, что возглавляемая США коалиция поддерживает военных Ирака, но не вовлечена напрямую в операции против ИГ. Кроме того, идет сотрудничество с "Сирийскими демократическими силами", возглавляемыми курдами, на севере и востоке Сирии.

Макфарлейн упомянул ряд других проблем, включая возвращение по домам перемещенных лиц и бывших боевиков ИГ на северо-востоке Сирии и их реинтеграцию в мирную жизнь. Генерал-майор отметил, что Сирия представляет особый предмет для беспокойства, поскольку страна остается глубоко разделенной, и это дает почву для возобновления насилия в некоторых ее частях.