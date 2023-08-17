МИД Украины и Минобороны должны отработать с партнерами последующие оборонные пакеты – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что МИД и Минобороны получили поручение поработать с партнерами, чтобы в следующих оборонных пакетах «было то, что нужно».

«Ежедневный селектор. Держим на постоянном контроле снабжение техникой и боеприпасами, темпы собственного производства. МИД и МО получили поручение поработать с партнерами, чтобы в последующих оборонных пакетах было именно то, что нужно", - написал Зеленский в четверг в Телеграм-канале.