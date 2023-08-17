AZAL с 15 сентября запускает прямые рейсы из Баку в Кишинев

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 15 сентября начнет выполнять рейсы по направлению Баку-Кишинев.
«Рейсы в этом направлении начнут выполняться с 15 сентября дважды в неделю - по понедельникам и пятницам», - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Продажа билетов в указанном направлении уже началась и доступны на сайте авиакомпании www.azal.az, в мобильном приложении и у аккредитованных агентств авиакомпании.
Н.Аббасова
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