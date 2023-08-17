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Транспорт и связь 17.08.2023 15:30

AZAL с 15 сентября запускает прямые рейсы из Баку в Кишинев

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 15 сентября начнет выполнять рейсы по направлению Баку-Кишинев.

«Рейсы в этом направлении начнут выполняться с 15 сентября дважды в неделю - по понедельникам и пятницам», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Продажа билетов в указанном направлении уже началась и доступны на сайте авиакомпании www.azal.az, в мобильном приложении и у аккредитованных агентств авиакомпании.

Н.Аббасова

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Тэги: КИШИНЕВ, РЕЙСЫ, ЗАПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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