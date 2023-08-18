Доходы Азербайджана за 7 мес. от сдачи в аренду госимущества превысили 19 млн манатов

Поступления в госбюджет Азербайджана от сдачи в аренду государственного имущества в январе-июле 2023 года составили 19,3 млн манатов ($11,3 млн по текущему курсу), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.
В январе-июле 2023 года подписано 418 новых договоров об аренде нежилых помещений. Это позволило перечислить в госбюджет 3,6 млн манатов.
В службе также сообщили, что за 7 месяцев подписано 1,497 тыс. договоров на аренду земельных участков. Поступления по этой линии в госбюджет составили 15,7 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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