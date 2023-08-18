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Макроэкономика 18.08.2023 16:09

Доходы Азербайджана за 7 мес. от сдачи в аренду госимущества превысили 19 млн манатов

Поступления в госбюджет Азербайджана от сдачи в аренду государственного имущества в январе-июле 2023 года составили 19,3 млн манатов ($11,3 млн по текущему курсу), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.

В январе-июле 2023 года подписано 418 новых договоров об аренде нежилых помещений. Это позволило перечислить в госбюджет 3,6 млн манатов.

В службе также сообщили, что за 7 месяцев подписано 1,497 тыс. договоров на аренду земельных участков. Поступления по этой линии в госбюджет составили 15,7 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРЕНДА, ГОСИМУЩЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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