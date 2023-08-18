Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.85 RUR   0.0182 GBR   2.1667 TRY   0.0627

Цена на нефть

17.08 $/bbl +/- WTI 80.39 +1.01 Brent 84.12 +0.67

Дальнее зарубежье 18.08.2023 18:54

Венгрия будет производить боевые беспилотники вместе с Израилем и ФРГ

Венгрия подписала соглашение о сотрудничестве с израильскими и германскими компаниями, с которыми она будет производить боевые беспилотники, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на заявление венгерского премьера Виктора Орбана.

По словам главы правительства, соглашение о сотрудничестве подписано с израильской компанией-производителем оборонных технологий UVision. Название германской компании он не уточнил.

Орбан в пятницу выступил на церемонии открытия нового завода в городе Залаэгерсег на юго-западе Венгрии. Заводом владеет немецкая военно-техническая компания Rheinmetall, а венгерскому государству в нем принадлежит доля 49%.

Кроме того, Орбан сообщил, что в скором времени в центральной части страны Rheinmetall откроет еще один завод, на котором будут производиться боеприпасы. По его словам, это предприятие станет одним из самых современных в Европе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ, ПЛАНЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az