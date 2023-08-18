Венгрия будет производить боевые беспилотники вместе с Израилем и ФРГ

Венгрия подписала соглашение о сотрудничестве с израильскими и германскими компаниями, с которыми она будет производить боевые беспилотники, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на заявление венгерского премьера Виктора Орбана.
По словам главы правительства, соглашение о сотрудничестве подписано с израильской компанией-производителем оборонных технологий UVision. Название германской компании он не уточнил.
Орбан в пятницу выступил на церемонии открытия нового завода в городе Залаэгерсег на юго-западе Венгрии. Заводом владеет немецкая военно-техническая компания Rheinmetall, а венгерскому государству в нем принадлежит доля 49%.
Кроме того, Орбан сообщил, что в скором времени в центральной части страны Rheinmetall откроет еще один завод, на котором будут производиться боеприпасы. По его словам, это предприятие станет одним из самых современных в Европе.
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