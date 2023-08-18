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Цена на нефть

17.08 $/bbl +/- WTI 80.39 +1.01 Brent 84.12 +0.67

ТЭК 18.08.2023 19:44

Нефтяные бенчмарки движутся разнонаправленно

Цены на нефть эталонных марок не показывают единой динамики вечером в пятницу и впервые с июня завершают неделю в минусе.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:51 подешевели на $0,13 (0,15%) - до $83,99 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,03 (0,04%) - до $80,42 за баррель.

По данным FactSet, американский бенчмарк близок к тому, чтобы подешеветь на 3% по итогам недели. Недельное снижение стоимости Brent может составить 3,2%.

Давление на котировки оказывают вновь возникшие опасения в отношении рынка недвижимости Китая и серия слабых макроэкономических данных из этой страны.

Вместе с тем аналитики полагают, что потребление нефти в КНР останется высоким, отмечает MarketWatch. "Медведи" на нефтяном рынке "больше не возлагают надежды на рецессию в США, а ставят на коллапс китайской экономики, которая, вопреки ожиданиям ослабления спроса, по-прежнему поглощает много нефти и дизеля", - приводит сетевое издание слова старшего рыночного аналитика Price Futures Group Фила Флинна.

В свою очередь, специалист RBC Capital Markets по стратегии на сырьевых рынках Майкл Тран в пятницу отметил, что "хотя китайские макроданные в последние недели разочаровывают, статистика конечного потребления продуктов переработки выглядят далеко не ужасно".

"Запасы нефтепродуктов в Китае невелики, и пусть резервы дизтоплива в последнее время отскочили от недавнего минимума, запасы бензина сокращаются 13 недель подряд, - заявил Тран. - Спрос достаточно высок, чтобы запасы нефтепродуктов оставались относительно небольшими даже на фоне заметного роста загрузки перерабатывающих мощностей с момента окончания сезона ремонтов в июне".

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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