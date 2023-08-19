Сотрудников британского посольства эвакуировали из Нигера

Великобритания вывезла из Ниамея сотрудников своего посольства, оно продолжает функционировать дистанционно, сообщил в субботу британский МИД.

"Мы временно вывезли британских сотрудников из Нигера, наше посольство теперь работает удаленно", - говорится в документе внешнеполитического ведомства.

Ранее в августе в Лондоне сообщали, что сократили штат дипмиссии в Нигере из соображений безопасности. Также в МИД призывали воздержаться от поездок в Нигер и предупредили, что Британия может аннулировать туристическую страховку тех, кто не следует рекомендациям.